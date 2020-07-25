Ayasofya Camii'nde öğle namazı kılındı

Namaz sırasında Hristiyanların kutsal gördüğü alan boş bırakılırken, kalabalık dikkat çekti.

86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya, dünden beri en yoğun zamanını yaşıyor.

Cuma namazı ile başlayan yoğunluk, ertesi gün sabah ezanına kadar devam etti. Ayasofya Camii'ni görmek isteyenler, öğle zamanında da oradaydı.

Onlarca kişi saf tuttu, namazı birlikte kıldı. Namaz sırasında objektiflere dünden beri konuşulan o kareler yansıdı.

NAMAZA DURULMAYAN O ALAN

Cami içerisinde sadece bir noktada namaza durulmadı. Orası da Meryem Ana’nın göründüğüne inanılan alan boş alan...

Hristiyanların kutsal kabul ettiği bu alan, halıyla da kaplanmadı. Dairelerden oluşan, ayakla basılmayan alan, açık bırakıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ SÜRÜYOR

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği cami çevresinde de güvenlik önlemleri sürüyor.