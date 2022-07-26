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    Aydın Söke'deki orman yangını kontrol altına alındı

    Söke'de dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, 15 saat süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
    • 26.07.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 09:38
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    Aydın Söke'deki orman yangını kontrol altına alındı

    Türkiye, son günlerde biri bitmeden diğeri başlayan orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

    Yangın haberleri, sık sık manşetlere konu olurken Aydın'ın Söke ilçesi de alevlere teslim oldu.

    Argavlı Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Yangın kısa sürede büyüdü

    İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Şiddetli rüzgarın da etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü.

    Olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri alevlere karadan müdahale ederken yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar da sortileri ile ekiplere havadan destek verdi.

    Havanın kararmasına kadar süren çalışmalar yangını söndürmeye yetmedi.

    Aydın Söke deki orman yangını kontrol altına alındı #1

    Gece görüşlü helikopterle yangına müdahale edildi

    Akşam saatlerinde yangın bölgesindeki hava sahası, daha önce ilk kez Muğla'nın Datça ilçesinde kullanılan gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerine emanet edildi.

    Gece boyunca yoğun bir şekilde havadan ve karadan müdahaleler yoğun bir şekilde sürerken günün ilk ışıkları ile birlikte helikopter ve uçaklar yeniden görev yapmaya başladı.

    Yangın kontrol altına alındı

    Sabah saatlerinde 11 uçak ve 18 helikopter ile havadan yoğun müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı.

    15 saat süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alınan yangında, ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için soruşturma başlatıldı.

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