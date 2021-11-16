Aydın’da 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik zulmü devam ediyor.

Son olarak Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında iki ayrı olayda Yunan unsurları tarafından can salları ve lastik bot içerisinde ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.

İL GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.