Euro
11.7435
2.69%
Dolar
10.3429
2.83%
Altın
619.55
2.8%
Borsa
1.686
-0.99%
Bitcoin
634.000
-2.48%
BTXN Coin
21.78
1.11%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Aydın’da 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 18:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın’da 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yunanistan'ın göçmenlere yönelik zulmü devam ediyor.

    Son olarak Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında iki ayrı olayda Yunan unsurları tarafından can salları ve lastik bot içerisinde ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.

    İL GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER

    Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    Aydın’da 62 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    Aydın’da 62 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

    Aydın’da 62 düzensiz göçmen kurtarıldı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir