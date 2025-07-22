AYM'den CHP'nin HSK itirazına ret

CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonuçlandı.

CHP, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri seçiminin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından yapılan başvuru hakkında bugün karar çıktı.

CHP'NİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 21 Mayıs 2025 tarihinde yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçimlerinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.

ESASA GİRMEDEN KARARA BAĞLANDI

Yüksek Mahkeme, başvuruyu görevsizlik gerekçesiyle esasa girmeden karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi üyelerinden 11’i görevsizlik yönünde oy kullanarak başvurunun reddi gerektiğini savunurken, 4 üye karşı oy kullandı.

CHP BAŞVURMUŞTU

CHP, başvurusunda Meclis Genel Kurulu’nda yapılan seçim işleminin “eylemli içtüzük değişikliği” niteliğinde olduğunu ve bu haliyle Anayasa’ya aykırılık taşıdığını öne sürmüştü. Ayrıca, yürütülen seçim sürecinin denetime kapalı olduğu ve Meclis iradesine gölge düşürdüğü iddialarına da yer verilmişti.

CHP tarafından 21 Mayıs 2025 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne sunulan başvuruda, TBMM’nin HSK üyelerini seçerken Anayasa ve İçtüzük hükümlerinin dışına çıktığı, yapılan uygulamanın “de facto içtüzük değişikliği” niteliği taşıdığı ileri sürülmüş; bu nedenle 1450 sayılı Parlamento kararının iptali ve yürürlüğünün durdurulması talep edilmişti.