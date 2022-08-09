Petrol
95.74
-0.94%
Euro
18.3976
0.54%
Dolar
17.964
0.08%
Altın
1.034
0.33%
Borsa
28
0.00%
Bitcoin
427.554
-1.31%
BTXN Coin
7.55
-1.04%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Konya’ya geldi

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na katılmak için Konya'ya geldi. Aliyev'i, havalimanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu karşıladı.
    • 09.08.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 12:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Konya’ya geldi

    Türkiye'nin ev sahipliğinde, Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı, saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadı’ndaki törenle gerçekleştirilecek.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak törene, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katılacak.

    Aliyev, bugün Konya'ya geldi.

    Oyunlar Köyü’nü inceledi

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i, havalimanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu karşıladı.

    DHA’nın haberine göre Aliyev, sporcuların kaldığı, Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsü'ndeki Oyunlar Köyü’ne geçerek, burada incelemelerde bulundu ve sonrasında dinlenmek üzere otele geçti.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Konya’ya geldi #1

    Yemekte buluşacaklar

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; açılış öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve bazı devlet başkanlarıyla yemekte buluşacak.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Konya’ya geldi #2

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Konya’ya geldi #3


    İlginizi Çekebilir

    8 Ağustos 2022 Pazartesi reyting sonuçları...
    Medya

    8 Ağustos 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Bitexen 9 Ağustos
    Advertorial

    Bitexen 9 Ağustos

    Görüş Bildir