Azerbaycan'a Türkiye'nin desteği tam

Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerilimin ilk günlerinde Türkiye SİHA ve füze konusunda destek vereceğinin sözünü vermişti.

Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik saldırı başlattı. Sivilleri bile hedef almaktan kaçınmayan Ermeni askerlerine misliyle karşılık verildi.

Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyon sonucunda 6 köy işgalden kurtarıldı.

Bölgede gerilim devam ederken Azerbaycan'a en büyük destek Türkiye'den geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

İHA'LAR FÜZELER AZERBAYCAN'IN EMRİNDEDİR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de açıklama yaptı.

Demir, "Türkiye'de savunma sanayiinin her ne imkanı varsa kardeş Azerbaycan'ın yanındadır. Bütün kapılarımız açık. Her türlü desteği her ortamda vermeye hazırız. Bunu devletimizin her kademesinde dillendirmiş durumdayız ve dillendirmeye devam edeceğiz. Bu konudaki kararlılığımız kesin" ifadelerini kullandı.

İsmail Demir, daha önce yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz SİHA’larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan’ın emrindedir." ifadelerini kullanmıştı.