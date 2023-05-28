Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması kutlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, Azerbaycan'da da sevinçle karşılandı.

AA

Türkiye'nin beklediği sandık sonuçları belirlendi.

Yurtta tüm sevinç kutlamaları başlarken vatandaşlar Türk bayraklarıyla sokağa akın etti.

Türkiye'de seçim sonuçlarını kutlayan bazı vatandaşlar da meşaleler yaktı.

Öte yandan dünyadan da kutlama manzaraları gelmeye başladı.

Azerbaycan'da kutlamalar başladı

Resmi olmayan seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yüzlerce Azerbaycanlı ve bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları da bu kutlamalara başladı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği yakınlarındaki parkta toplanarak seçim başarısı nedeniyle Erdoğan'ı kutladı.