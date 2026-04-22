Aziz İhsan Aktaş davasında 5 sanık hakkında tahliye kararı

“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında, aralarında 5’i tutuklu 7 belediye başkanının da bulunduğu yaklaşık 200 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşma, salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 3 No’lu salonda görüldü.

SANIKLARIN SAVUNMALARI ALINDI

Mahkemede savunma yapan Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, olay tarihinde belediye yönetimiyle bir ilişkisinin bulunmadığını belirterek suçlamaları reddetti.

Daka, CHP İl Başkan Yardımcısı olarak seçim çalışmaları yürüttüğünü ifade ederek “Ortada ne rüşvet var ne aracılık. Temelsiz iddialarla 1 yıldır tutukluyum.” dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise babasının ticari faaliyetleri nedeniyle yargılandığını öne sürdü. Aziz İhsan Aktaş’tan 300 bin dolar aldığı iddiasını reddeden Aydar, söz konusu gayrimenkul satışlarının piyasa değerine uygun olduğunu savundu.

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da iddianamenin hatalı varsayımlara dayandığını ileri sürerek, avukatlarının mahkemeye 500 sayfalık rapor sunduğunu belirtti. Akpolat, hakkında öne sürülen “rüşvet havuzu” iddialarını kabul etmedi.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise ihale süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını savunarak, “Ne rüşvet aldım ne bir parçası oldum.” ifadelerini kullandı.

5 SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Mahkeme heyeti, taleplerin ardından verdiği ara kararda Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile birlikte Çağdaş Ateşçi, Gülşah Ocak, Ferit Tutşi ve Gülal Erdovan Anıl'ın tahliyesine hükmetti.

Heyet, 11 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Nisan’a erteledi.