Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası tutuksuz sanıkların savunmaları ile sürüyor

Türkiye'nin yakından takip ettiği Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası devam ediyor.

Davada tutuksuz sanıkların savunmasını verdiği aşamaya geçildi.

200 SANIKLI DAVA SÜRÜYOR

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor

TUTUKSUZ SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde görülen duruşma, tutuksuz sanıkların savunmaları ile devam ediyor.

Yargılamada, tutuksuz sanık Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli olan ve ihale komisyon üyesi Leyla Türkyaşar savunma yapıyor.