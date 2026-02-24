Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutuklu sanıkların avukatları savunma yaptı

Türkiye'nin yakından takip ettiği Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası devam ediyor.

Davada bir kısmı tutuklu sanıkların avukatları savunmasını yaptı.

200 SANIKLI DAVA DEVAM ETTİ

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanıklı dava 5'inci haftasında görülmeye devam etti.

SANIKLARIN AVUKATLARI SAVUNMA YAPTI

Dün görülen yargılamada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, haklarında 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'ev hapsi' tedbiri bulunan sanıkların bu durumunun devamına, haftalık imza tedbiri bulunan sanıkların tedbirinin ayrı ayrı kaldırılmasına, sanıkların bloke ve tedbir konulan mal varlıklarının iadesine, incelemeye alınan dijital materyallerin iadesine ve tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suç isnadı göz önünde bulundurularak devamına karar verilmesini talep etmişti. Bugün görülmeye devam eden yargılamada, savcılığın görüşüne karşılık bir kısım tutuklu sanıkların avukatları savunma yaptı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, diğer sanıkların avukatlarının savunmalarının alınması için yarına ertelendi.

Duruşma sona erdiği sırada, heyet avukat savunmalarının uzun sürdüğünü ve bu durumun yargılama süresini aştığını belirterek, avukatlara savunmaları için süre sınırı verdi.

Duruma avukatlar tepki gösterirken, heyet bu hususun devam edeceğini belirtti.