Trabzonspor'da Tim Jabol Folcarelli’nin son durumu belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

Bordo-mavili takıma, Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Tim Jabol Folcarelli hakkında kötü haber geldi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Beşir, "Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 23. haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." dedi.

NE KADAR UZAK KALACAK?

Edinilen bilgilere göre Folcarelli'nin, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'un sahasında Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşmada forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Ayrıca Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son maçında 3 Mart'ta İstanbul deplasmanında Başakşehir ile oynanacak mücadelede de görev almasının düşük ihtimal olduğu ifade edildi.

Folcarelli'nin iyileşme sürecinin iyi gitmesi durumunda 4 hafta, ortalama süreçte gitmesi halinde ise 6 hafta içerisinde geri dönmesi bekleniyor.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)