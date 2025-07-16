BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor...

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarete gelen Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen karşılama töreninin ardından basına fotoğraf veren Erdoğan ve El Nahyan, ikili görüşmelerini gerçekleştirecekler.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ELE ALINMASI BEKLENİYOR

Erdoğan ve El Nahyan'ın iki gün önce gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ve Terörsüz Türkiye süreci ele alınmıştı.

Bugünkü görüşmede de Terörsüz Türkiye sürecinin, bölgesel gelişmelerin ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin masaya yatırılması bekleniyor.