Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'den Küçükçekmece'ye ziyaret

AK Parti’nin saha çalışması olarak düzenlediği Yüz yüze 100 Gün Projesi’nde Küçükçekmece halkıyla buluşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, vatandaşların takdirini topladı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın kısa bir süre önce başlattığı ‘Yüz yüze 100 Gün Projesi’ doludizgin devam ediyor.

‘Gönüllere sefer düzenlenmesi’ olarak da nitelendirilen projenin bugünkü adresi ise İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri olan Küçükçekmece oldu.

İstanbul’da bulunan AK Partili belediye başkanları, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin öncülüğünde Küçükçekmece’de toplandı.

Küçükçekmece İlçe Başkanlığı’nda bir araya gelen teşkilat mensupları, kendi aralarında yaptıkları toplantının ardından sahaya indi.

Sokak sokak dolaşıp vatandaşlarla buluştular

Belediye başkanları kendileri için belirlenen mahallede ilçe sakinlerini ve esnafı ziyaret etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de Kartaltepe Mahallesi’ni sokak sokak dolaşıp vatandaşlarla buluştu.

Özdemir, esnaftan hasta ziyaretine cami cemaatinden nikah şahitliğine kadar toplumun farklı kesimleriyle görüştü.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'den Küçükçekmece'de esnaf ziyareti

"Küçükçekmece başkan görsün"

Öte yandan Başkan Özdemir'in Küçükçekmece ziyaretinde yaşanan bir diyalog kameralara yansıdı.

Abdullah Özdemir'i bu ziyaretinden ötürü tebrik eden Küçükçekmeceli bir esnaf Bağcılar Belediye Başkanı ile çektirdiği fotoğrafı isteyerek "Örnek olsun Küçükçekmece'ye. Küçükçekmece başkan görsün. Gönderin bana internete koyacağım. Küçükçekmece sayfasında paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

"Bizimki niye gezmiyor?"

Başka bir vatandaş ise ziyarete gelen Özdemir'in hangi partiden olduğunu sorarken aynı esnaf; "Parti değil bu Bağcılar Belediye Başkanı dolaşıyor" cevabını verdi.

Cevap karşısında vatandaş şaşırırken "Bağcılar'ın burada ne işi var ? Bizimki niye gezmiyor Bağcılar Belediye Başkanı dolaşıyor?" diyerek CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Başkan Özdemir şikayetleri dinledi, notları aldı

Mahalleli tarafından güler yüzle kucaklanan Özdemir, onların sorun, şikayet, istek ve temennilerini dinledi. Özdemir, aldığı notları ilgili kişi ve yetkili makamlara ileteceğini söyledi.

Yüz yüze yapılan görüşmeler sırasında Özdemir, geçmiş 20 yıllık dönemde yapılan icraatları ve çalışmalarını ve AK Parti’nin 2023 vizyonunu anlattı.

"Hiçbir ayrım gözetmeden toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelip, onlara kulak verdik"

Çok bereketli ve hayırlı bir gün geçirdiklerini söyleyen Özdemir, “Bugün İstanbul’daki AK Parti belediyelerini temsil eden bütün kıymetli belediye başkanlarımızla beraber teşkilatımıza destek olmaya geldik. Hiçbir ayrım gözetmeden toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldik. Onların sesine kulak verdik. Burası AK Parti belediyeciliğine alışık bir ilçe.

3 yıl önce farklı bir tercih olmuştu. Şimdi Küçükçekmece AK Parti belediyeciliğinin özlemini çeken bir ilçe. Buranın İnşallah 2 sene sora tekrar AK Parti belediyeciliğine kavuşacağına yürekten inanıyorum. Bağcılar Belediye Başkanı olarak ben çok umutluyum. 2023'te AK Partimizin ve başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en güzel sonucu alması için en iyi desteği vereceğiz" diye konuştu.



