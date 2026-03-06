Bahar Feyzan anlattı: ABD-İsrail ile İran savaşında Türkiye'nin sağlam duruşu

Orta Doğu'da 28 Şubat 2026'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik büyük çaplı hava saldırılarıyla başlayan savaş, 7. gününe girdi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesiyle tetiklenen süreçte, karşılıklı füze ve hava saldırıları yoğunlaştı.

ORTA DOĞU'DA SAVAŞ, TÜRKİYE'DE GÜVEN ÇEMBERİ

İran'ın misillemeleri Körfezi'deki ABD üsleri, Katar, BAE, Bahreyn ve Lübnan'daki hedefleri vururken, İsrail-ABD birliğiyle İran'ın nükleer tesisleri, balistik füze lançerleri ve hava savunma sistemleri ağır darbe aldı.

Orta Doğu'da sokaklar yangın yeriyken, Türkiye ise güvende.

Türkiye ise bu çatışmanın doğrudan tarafı olmaktan uzak durarak bölgesel sağduyu ve diplomasi odaklı tutumunu sürdürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TUTUMUNU ORTAYA KOYDU

Bu ateş çemberinin içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlanan güven ortamının ise değeri bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıları 'İran'ın egemenliğini açıkça ihlal eden' ve 'uluslararası hukuka aykırı' olarak nitelendirirken, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik misillemelerini de 'kabul edilemez' bulduğunu belirterek, "Sağduyu ve aklıselim hakim olmaz, diplomasiye alan açılmazsa bölgemiz ateş çemberine sürüklenme riskiyle karşı karşıyadır." uyarısında bulundu.

MUHALİF CEPHE YİNE MEMNUNİYETSİZ

Sınırda rutin devriye uçuşları devam ederken mülteci akını, ekonomik dalgalanma ve istikrarsızlık risklerine karşı önlemler alındı.

Türkiye bu savaş ortamında, güvenle gündelik yaşantısına devam ederken, muhalif kesim bundan da memnun olmadı.

"ERDOĞAN, BÖLGESEL SAĞDUYUSUNU KAYBETMEDİ"

Gazeteci Bahar Feyzan da bu duruma dikkat çekti.

Bahar Feyzan, kayda aldığı videoda Erdoğan'ın 'bölgesel sağduyusunu kaybetmediğini' ve bunun 'çok önemli' olduğunu vurguladı.

"DIŞ POLİTİKADA DOĞRU STRATEJİYİ KURDU"

Feyzan, Türkiye'nin güvenli konumunu ve güvenlik kaygısı olmadan yaşamayı kıymetli bulduğunu ifade ederek, Erdoğan'ın dış politikadaki doğru stratejiyi kurduğunu belirtti.

Bu paylaşım, çatışmanın yedinci gününde Türkiye'nin NATO üyeliği ve izlediği dengeli dış politika sayesinde komşu ülkelerdeki gerilimden doğrudan etkilenmeden durabilmesini öne çıkaran Feyzan, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak Erdoğan'ın barış çağrılarının takdir topladığını gösterdi.