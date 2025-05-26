Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Bu kapsamda da Hakan Fidan, bugün Rusya'ya gidiyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

YARIN LAVROV İLE GÖRÜŞECEK

Bakan Fidan, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Rus-Türk İş insanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı yapacak.

Bakan Fidan, yarın da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek.