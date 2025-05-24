Dışişleri Bakanı Fidan, 26 Mayıs'ta Rusya yolcusu

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeler yapacak.

Ayrıca, Fidan’ın 16 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde, Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy ile Savunma Bakanı Andrey Belousov başta olmak üzere birçok üst düzey Rus yetkiliyle de ikili temaslarda bulunması bekleniyor.

Bu görüşmelerde, bölgede önemli iki aktör olan Türkiye ve Rusya’nın ikili ilişkileri kapsamlı şekilde masaya yatırılacak; ticaret, enerji ve turizm gibi kritik işbirliği alanlarının mevcut durumu değerlendirilecek ve geleceğe dönük adımlar ele alınacak.

Fidan’ın ayrıca, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna çatışmasında adil ve kalıcı barış sağlanmasına olan bağlılığını bir kez daha vurgulaması ve sürecin olumlu gelişmeler doğrultusunda ilerlemesinden duyulan memnuniyeti ifade etmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra, Fidan’ın, 2022’de ve 16 Mayıs’ta olduğu gibi, tarafların bir araya geleceği müzakerelerde Türkiye’nin kolaylaştırıcı rolünü sürdürme kararlılığını yinelemesi, ayrıca Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya gibi bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunması planlanıyor.

TÜRKİYE-RUSYA ARASINDA SON DÖNEMDEKİ ÜST DÜZEY TEMASLAR

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya’ya en son BRICS+ toplantısına katılmak üzere 10-11 Haziran 2024 tarihlerinde bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik ederek 24 Ekim 2024’te düzenlenen BRICS Zirvesi’ne katıldı.

Fidan ile Lavrov, son olarak 12 Nisan’da Antalya Diplomasi Forumu sırasında görüşmüş, daha önce ise Lavrov, 23 Şubat’ta Türkiye’yi ziyaret ederek Fidan ile bir araya gelmişti. Ayrıca Lavrov, 18 Ekim 2024’te İstanbul’da Dışişleri Bakanı Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katıldı.

Bakanlar, 20 Şubat’ta Johannesburg’da gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde de ikili görüşme gerçekleştirmişti.