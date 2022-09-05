Bakan Koca: Uzman sağlık personeli arasında katsayı farkı olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Temel bilimler dahil afiliye hastane ile sözleşmesi olan uzmanlar arasında katsayı farkı olmayacak" dedi.

Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren katsayı ile ilgili açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarının taban ek ödeme katsayılarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

"Hekim dışı sağlık personeli için 1,1'e çıkmış olacak"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hastanelerde görev yapan halk sağlığı, biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer temel bilim uzmanları için 3'e çıkarılıp diğer uzmanlarla eşitlenen katsayı eylülde uygulanacak. Temel bilimler dahil afiliye hastane ile sözleşmesi olan uzmanlar arasında katsayı farkı olmayacak.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında (İSM, TSM) taban ek ödeme katsayısı kurum hedeflerinin yayınlanmasıyla birlikte 1'e çıkmıştı. Toplu sözleşmeden doğan haklar çerçevesinde bu katsayı hekim dışı sağlık personeli için 1,1'e çıkmış olacak. Değişiklik uygulamaya konuldu.

"Katsayı hekimlerde yüzde 10 oranında artışla uygulamaya kondu"

112 Acil Hizmetleri çalışanları taban ek ödemesi yüksek tutulmuştur. Hesaplamada kullanılan katsayı; hekimlerde yüzde 10, diğer sağlık personelinde yüzde 40 oranında artışla uygulamaya kondu. Toplu sözleşmeden doğan haklar ile hekim dışı sağlık personeli için ayrıca yüzde 10 artış gerçekleşti." ifadelerini kullandı.