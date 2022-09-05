Van Gölü'nün çevresinde başlatılan temizlik seferberliği kapsamında, şu ana kadar 500 metreküp dip çamur çıkarıldı. Bakan Kurum, "Gölümüzde arıtılmamış bir gram su bırakmayacağız" dedi.

Van Gölü'nün kirlilikten arındırılması için çalışmalar hız kazandı.

Ekipler, Resmi Gazetede yayınlanan kararla "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillenen Van Gölü ve çevresinde temizlik seferliği başlattı.

Arıtma sistemlerinin aktif çalışması sağlanacak

Gelecek kuşaklara daha temiz bırakılması amacıyla harekete geçilmesinin üzerine kıyılardaki ahırların yıkımı için çalışma başlatıldı.

DHA'nın aktarımına göre; çalışmalar kapsamında arıtma tesislerinin tamamının aktif çalışması sağlanacak.

Bakan Kurum açıklama yaptı

Konuya ilişkin olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından açıklama yaptı.

"500 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı"

Bilgilendirme yapan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar Van Gölü'nden 500 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı. Gölümüzde arıtılmamış bir gram su bırakmayacağız." dedi.

"Yaz ayları gelmeden çalışmalar tamamlanacak"

Öte yandan Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanı Menderes İşçen de gölde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İşçen, "İlk etabın sonuna kadar gelmiş durumdayız. Burada yaklaşık 500 bin metreküp çamur çıkarıldı. Önümüzdeki yılın yaz aylarına gelmeden bu çalışmanın tamamlanmasını planlıyoruz." dedi.

Bakan Kurum: Gölümüzde arıtılmamış bir gram su bırakmayacağız VİDEO



"300 metre genişliğinde dip çamuru temizleme faaliyetlerine başladık"

Van Gölü’nün dip çamuru birikimine müsait olan tüm sahillerinde gerçekleştirileceğini vurgulayan İşçen, "Van Gölü’nün farklı bir hidrolojik yapısı var. Gölün içerisindeki akıntılar daha çok Tatvan Sahili’ne doğru oluyor. Söz konusu kirliliğin insan ve çevre sağlığına verdiği olumsuz etki sebebi ile Tatvan’ın 300 metre genişliğinde ve yaklaşık 9 kilometrelik kıyı bandında dip çamuru temizleme faaliyetlerine 15 Ağustos 2022 tarihinde başladık. Söz konusu çalışma imkanlar dahilinde sürdürülüyor." diye konuştu.

"Biriken çamur gölün su kalitesinin bozulmasına sebep oluyor"

İşçen, Van bölgesi üzerindeki çok önemli iki faaliyetin buradaki dip taramasını zorunlu hale getirdiğine vurgu yaparak, "Bu faaliyetlerden biri yıllardır Van merkez ve çevredeki ilçelerin atık sularının arıtılmadan göle deşarj edilmiş olmasıdır. Bir diğeri de göle çok yakın konumda bulunan hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklı atıkların göle kontrolsüz bir şekilde bırakılmasıdır.

Bu iki kaynaktan gelen yüksek organik kirlilik bu bölgede ve özellikle sahil şeridinde yüksek miktarda çamur oluşumuna sebep olmuştur. Bu çamur da çok uzun süreden beri burada biriktiği için çok sert ve katı bir hal almıştır. Burada biriken çamur gölün su kalitesinin bozulmasına sebep oluyor. Hem görsel açıdan bir kirlilik oluşuyor hem de burada yaz aylarında özellikle ciddi bir koku problemine sebep oluyor." diye konuştu.

"576 adet ahırın yıkımını gerçekleştirdik"

Hayvancılık faaliyetlerinin Van Gölü’ne çok yakın yerde kontrolsüz bir şekilde yapıldığını vurgulayan İşçen, "Temmuz ayındaki rakamlara göre Van Gölü kıyısındaki 576 adet ahırın yıkımını gerçekleştirdik. Van tarıma dayalı ihtisas OSB’nin kurulumunu sağladık. Şu anda ihtisas OSB’nin bütün hazırlıkları tamamlandı. Buradaki hayvancılık faaliyetleri İhtisas OSB’nin içerisinde çok daha etkin ve entegre bir çevre yönetimini sağlayacak şekilde devam edecek." dedi.











