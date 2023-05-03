Bakan Mehmet Kasapoğlu Togg ile TCG Anadolu'yu ziyarete gitti İzmir'de, TCG Anadolu'yu ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, yaşadığı gururu anlattı.

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Türkiye'nin gururu olan TSK'nın en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı.

İstanbul'da yaklaşık 150 bin kişiyi ağırlayan TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda da 10.00 ila 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek.

Gemide Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA'nın yanı sıra kısa süre önce testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen milli ana muharebe tankı Yeni Altay da ziyaretçiler için hazırlandı.

Yerli araçla ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da İzmir Alsancak Limanı'na yanaşan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu görmeye yerli otomobil Togg ile geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile gemiyi gezen Kasapoğlu, deniz kuvvetleri amirlerinden bilgi aldı.

"Çok özel bir gurur yaşıyoruz"

Gemiyi gezdikten sonra açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: