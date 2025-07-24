Bakan Memişoğlu, Eskişehir'deki yangında yaralananların son durumunu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'de orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin şehit olduğunu açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında meydana gelen elim olayda şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsüne Allah'tan rahmet, kederli aileleri, yakınları ve millete başsağlığı diledi.

YARALILARIN SON DURUMU

Memişoğlu, yaralıların durumuna ilişkin de şu bilgileri verdi: