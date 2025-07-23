Eskişehir'de yangından son anda kurtarılan orman işçisi: Her yerime su dökün

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin şehit olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da orman yangınına müdahale sırasında yaralanan 7 kişiden 6'sının durumunun iyi olduğunu, bir kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

"HER YERİME SU DÖKÜN"

Üst bölgelerde birçok noktada devam eden yangını söndürmeye çalışan bir orman işçisi de elinden yaralandı.

Ekiplerin yanına koşarak gelen ve "Yanıyorum. Her yerime su dökün" diyerek yaşadıklarını anlatan işçi, ilk müdahalesinin ardından bölgede bulunan yangın koordinasyon merkezine indirildi.

Sağlık durumu iyi olan işçi, yanan eli nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.