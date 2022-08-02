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Türkiye'de kaçak göçmenle mücadelede son durum
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılında 132 bin kaçak göçmenin yakalandığını, 61 bin göçmenin ise ülkelerine geri gönderildiğini duyurdu.
- 02.08.2022 - 13:26
- Güncelleme : 02.08.2022 - 13:33
Yasa dışı göçle ilgili mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız şekilde devam ediyor…
Son olarak, sınırda yapılan çalışmaların sonuç verdiği bilgisi paylaşıldı.
Bu kapsamda, güvenlik güçleri tarafından kaçak geçişlerin engellendiği duyuruldu.
132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılında 132 bin 430 kaçak göçmenin yakalandığı açıklandı.
"61 bin 14'ü ülkesine gönderildi
Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Kaçak göçe müsamahamız yok. Sınır duvarları yapılıyor kaçak geçişler güvenlik güçlerimizce engelleniyor.
2022’de 132 bin 430 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI. 61 bin 14’ü ülkesine geri gönderildi. Dünyada geri gönderme operasyonun uluslararası kriterde bu oranda yapılmasının örneği yoktur." denildi.