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Türkiye'de kaçak göçmenle mücadelede son durum

Türkiye'de kaçak göçmenle mücadelede son durum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılında 132 bin kaçak göçmenin yakalandığını, 61 bin göçmenin ise ülkelerine geri gönderildiğini duyurdu.