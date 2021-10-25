Bakan Soylu: Mardin kırsalında 2 terörist ölü olarak ele geçirildi

Polis Özel Harekat Timlerinin 3 gün boyunca sürdürdüğü operasyon başarıyla tamamlandı.

Güvenlik güçleri sınır içi ve sınır ötesinde teröristlerle mücadelesine devam ediyor

Mardin kırsalında 3 gün boyunca süren operasyonun başarıyla tamamlandığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden açıklama yaptı.

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Soylu açıklamalarında, biri gri kategoride aranan 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini belirtti.

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Mardin Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat Timlerimiz, 3 gün boyunca sürdürdükleri operasyonu başarıyla tamamladı. Biri Gri Kategoride 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim, bu ülkenin bu Milletin evlatlarını muhafaza eylesin..." ifadelerini kullandı.

RUKEN KOD ADLI SONGÜN ÖZGÜN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, Mardin'de etkisiz hale getirilen 2 terörist ile ilgili detayları açıkladı.

Teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de bulunan Ruken kod adlı Songül Özgün olduğu belirlendi.

23 EKİM'DE OPERASYON BAŞLATILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde, Polis Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlıkları ile Mardin İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince, Artuklu kırsalında "PKK/KCK terör örgütü içerisinde, sözde Özel Kuvvetler yapılanmasında yer alan 2 örgüt mensubunun bulunduğu ve silahlı veya bombalı eyleme yönelik hazırlık yaptıkları" bilgisi üzerine, 23 Ekim sabah saatlerinde operasyon başlatıldığı belirtildi.

OPERASYON SÜRÜYOR

3 gün süren operasyonda, Havacılık Daire Başkanlığına ait İHA ve SİHA'larla 24 saat alandaki Polis Özel Harekat timlerine hava desteği sağlandı.

Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü ifade edildi.