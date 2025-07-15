Bakan Yerlikaya'dan 15 Temmuz paylaşımı

15 Temmuz 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış FETÖ mensubu bir grup askerin gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti.

Millet ise sokaklara dökülerek canı pahasına darbeye karşı durdu ve hainlere geçit vermedi.

Aradan geçen dokuz yıla rağmen acılar hâlâ taze, hafızalar ise o uzun gecenin izlerini taşıyor.

"MİLLETİMİZ ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA O HAİNLERE GEREKEN CEVABI VERDİ"

15 Temmuz 2016'da Gaziantep Valisi olarak görev yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Tarih 15 Temmuz 2016…



O karanlık gecede Gaziantep Valisi olarak görev yapıyordum. O Gaziantep ki; Milli Mücadele ruhunun öncüsü, meşalesi bir şehirdir. Zillet altında yaşamaktansa seve seve ölüme koşanların; Fransız işgalinde, “Haydi Antepliler namus günüdür’’ diyen Karayılan’ın yurdudur…



Hamd olsun cesaretini, ferasetini ve gücünü ay yıldızlı bayrağımızdan, vatan aşkından, “İman dolu göğsü gibi serhaddinden’’ alan milletimiz

ülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı verdi!

"SON SÖZÜ TOP TÜFEK DEĞİL, İMAN BELİRLEYECEKTİ"

O gün bir kez daha gördük ki, aziz milletimiz şehadeti nimet, esareti zillet olarak görür.



Dilimizde dualar, yüreğimizde öfke var. Bundan tam 9 yıl önce bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş kutsal vatan toprağımızda alçak bir ihanet girişimi yaşandı. O zifiri gecede gökten bombalar yağdı, tanklar insanlarımızı ezdi. Masum insanların üzerlerine hedef gözetmeksizin ateş açıldı.



Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi “ Son sözü top tüfek değil, iman belirleyecekti.” Öyle de oldu.

"15 TEMMUZ, BAĞIMSIZLIĞIMIZA ZİNCİR VURULAMAYACAĞININ MÜHRÜDÜR"