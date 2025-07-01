Bakan Yumaklı: 3 ildeki yangınlar kısmen kontrol altında

İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçeleri ile Manisa ve Hatay’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara dair son durumu paylaştı.

YÜKSEK SICAKLIK, DÜŞÜK NEM VE KUVVETLİ RÜZGAR RİSKİ ARTIRIYOR

Bakan Yumaklı’nın açıklamalarına göre, yangın riskini artıran üç temel faktör öne çıkıyor: yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar.

Hatay’da ise bu üç faktör bir arada bulunuyor. Bölgede sıcaklık 33 derecenin üzerine çıkarken, rüzgar hızı ölçümlerde saatte 67 kilometreyi geçti; ancak rüzgarın zaman zaman 100 kilometreyi aşan hızlara ulaştığı tahmin ediliyor. Nem oranı ise yüzde 22’nin altına düştü. Yangına 2700’den fazla personel müdahale ediyor; 6 mahalleden 1400’den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Hatay Antakya’daki yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

İZMİR

İzmir’in Seferihisar ve Menderes bölgelerindeki yangınlar da kısmen kontrol sağlanarak soğutma aşamasına geçildi. Buca’daki yangın ise tamamen söndürüldü.

MANİSA

Manisa’daki Akhisar ve Kula yangınları kısmen kontrol altındayken, soğutma çalışmaları sürüyor. Ahmetli bölgesi ise coğrafi yapısı nedeniyle zorlayıcı; burada gece boyunca müdahaleler devam edecek. Manisa’daki yangınlara 13 uçak, 29 helikopter, 435’in üzerinde araç ve 1500’den fazla personel destek veriyor.

Bilecik’te herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor.

BAKANDAN VATANDAŞLARA UYARILAR

Bakan Yumaklı, vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak, şunları söyledi: