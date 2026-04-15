Bakanlar, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Türkiye'yi derinden sarsan olay...

Şanlıurfa'da dün okulda yaşanan saldırı bugün de Kahramanmaraş'ta tekrar etti.

8. sınıf öğrencisi, Ayser Çalık Ortaokulu'na gelerek burada diğer öğrencilere ateş etti.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Öte yandan 13 kişinin de yaralı olduğu belirtildi.

BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın yaşandığı Kahramanmaraş'a gitti.

Bakanlar burada son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

YARALILARI ZİYERET ETTİLER

Bakanlar burada ayrıca saldırıda yaralanan öğrencilere ziyarette bulundu.

Öğrencilere şifa dileyen Bakan heyeti, daha sonra doktorlardan da bilgi aldı.