İstanbul ve Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi

İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre deprem Bursa, Balıkesir, Yalova gibi çevre illerden de hissedildi.

Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 00:28
  • İstanbul ve çevre illerde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.
  • Deprem Bursa, Balıkesir ve Yalova'da da hissedildi.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın paylaştığı ilk verilere göre depremin büyüklüğü 5.1 olarak kayda geçti.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem, yüzeye 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AYRINTILAR GELİYOR...

