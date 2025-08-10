Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar sürüyor

Balıkesir sallanıyor..

Sındırgı ilçesinde bugün saat 19.53'te yerin 11 km derinliğinde, 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Yalova gibi çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi.

Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

AFAD'ın verilerine göre ilk artçı sarsıntı 20.01'de 4.6 büyüklüğünde meydana geldi.

Daha sonra 3 dakika arayla 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde iki deprem daha yaşanırken, bölgede sarsıntılar sürüyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada 3.0 üzerinde 7 artçı depremin meydana geldiği belirtildi: