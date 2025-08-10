Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar sürüyor

Balıkesir sallanıyor..
Sındırgı ilçesinde bugün saat 19.53'te yerin 11 km derinliğinde, 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı, İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Yalova gibi çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi.
Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti.
ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR
AFAD'ın verilerine göre ilk artçı sarsıntı 20.01'de 4.6 büyüklüğünde meydana geldi.
Daha sonra 3 dakika arayla 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde iki deprem daha yaşanırken, bölgede sarsıntılar sürüyor.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti.
AFAD'dan yapılan açıklamada 3.0 üzerinde 7 artçı depremin meydana geldiği belirtildi:
10 Ağustos 2025 tarihinde, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir.
Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir.
An itibarıyla, saha taramaları devam etmektedir.
Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
Gelişmeler takip edilmektedir.