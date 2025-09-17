Balıkesir'de depremin yaraları sarılıyor: Deprem konutlarının temeline yarın başlanacak

Balıkesir'ın Sındırgı ilçesinde yaşanan depremin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, depremin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afetzedelere yeni konutların temelinin 1,5 ay içerisinde atılacağına dair söz vermişti.

YARIN TEMELİ ATILACAK

Bu kapsamda yarın, Kurum'un katılımıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak ilk deprem konutlarının temeli atılacak.

Sındırgı'nın Çavdaroğlu Mahallesi'nde 135 afet konutunun inşasına başlanırken, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin köylerinde 385 köy evi ve 11 iş yeri olmak üzere 531 bağımsız bölüm hayata geçirilecek.

TOKİ KONUTLARI TESLİM EDİLECEK

Öte yandan Bakan Kurum'un talimatıyla, Çavdaroğlu Mahallesi'nde yapımı süren TOKİ konutlarından 100'ü de depremzede hak sahiplerine teslim edilecek.

Deprem konutlarının 1 yıl içinde tamamlanarak hak sahiplerine verilmesi hedefleniyor.