Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 72 yıl önce bugün dünyaya geldi.

AK Parti'nin yayımladığı yaş gününe özel video klip izleyenlerden tam not alırken, gün boyu siyasi isimlerden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik ve kutlama mesajları paylaşıldı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN ANLAMLI HEDİYE

Bahçeli, Erdoğan'ın 72. yaşına ithafen 72 gülden oluşan bir demet ve İslam ülkelerinin haritasının bulunduğu bir tablo hediye etti.

DÜNYA LİDERLERİNDEN TEBRİK TELEFONU

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Liderler görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Görüşmelerde liderlere teşekkür eden Erdoğan, Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması noktasındaki kararlılıklarını da belirtti.