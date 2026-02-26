İngiltere'de fenomen ilahi sokaklarda yankılandı: Kabe'de hacılar 'hu' der Allah

Sosyal medya kullanıcısı Celal Karatüre, 'Kabe'de hacılar hu der Allah' ilahisini yeniden yorumlayarak, çocuk-yaşlı herkese sevdirdi.

Önce ülkede viral olan ilahi, ardından globale açıldı.

VİRAL İLAHİ, GLOBALE AÇILDI

Listelerde bir numaraya oturan ilahi, dünyanın da pek çok ülkesinde fenomen oldu.

İlahi, geçtiğimiz günlerde Japonya'nın başkenti Tokyo caddelerinde duyulmuştu.

LONDRA SOKAKLARINDA 'KABE'DE HACILAR' İLAHİSİ DUYULDU

Aynı melodi, bu kez de İngiltere'de kayda geçti.

Londra'da sokaklarında lüks bir araçtan yükselen ilahi sesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.