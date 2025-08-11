Balıkesir'de yaz okulları bir gün süreyle tatil edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

YAZ OKULLARI TATİL EDİLDİ

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde eğitim veren yaz okullarının bugün için tatil edildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.