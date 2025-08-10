Abone ol: Google News

Balıkesir'deki depremde yıkılan binadan 5 kişi kurtarıldı

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılanların sayısı 5'e yükseldi. Enkaz altında kalan vatandaşların enkazdan çıkarılma anları kameraya yansıdı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 10.08.2025 22:19

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaymakamlık binası karşısında bulunan ve 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında enkaz altında bulunan bir kişiden ses alındı.

Bulunduğu yerden çıkarılan kişi, ekiplerin omzunda ambulansa taşındı.

Afetzede, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

5 KİŞİ KURTARILDI

Enkaz altında bir kişinin daha bulunduğunu değerlendiren ekipler arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Binadan daha önce de 4 kişi kurtarılmıştı.

Balıkesir'de şiddetli deprem! Naci Görür: Daha büyüğü olacağını sanmıyorum Balıkesir'de şiddetli deprem! Naci Görür: Daha büyüğü olacağını sanmıyorum
Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Bazı binalar yıkıldı Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Bazı binalar yıkıldı

Gündem Haberleri