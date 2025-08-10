Balıkesir'deki depremde yıkılan binadan 5 kişi kurtarıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaymakamlık binası karşısında bulunan ve 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yürütülen çalışmalar kapsamında enkaz altında bulunan bir kişiden ses alındı.
Bulunduğu yerden çıkarılan kişi, ekiplerin omzunda ambulansa taşındı.
Afetzede, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
5 KİŞİ KURTARILDI
Enkaz altında bir kişinin daha bulunduğunu değerlendiren ekipler arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Binadan daha önce de 4 kişi kurtarılmıştı.