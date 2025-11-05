Balıkesir'in Sındırgı ilçesi afet bölgesi ilan edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Deprem tedbirleri devam ediyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından önemli bir karar alındı.

SINDIRGI 'AFET BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ

6.1 büyüklüğünde depremlerle sarsılan ve deprem fırtınası altındaki Balıkesir'in Sındırgı ilçesi için 'afet bölgesi' kararı geldi.

6.1 büyüklüğündeki ilk deprem tarihi olan 10 Ağustos’tan bu yana Sındırgı'da 15 bin 300'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

"SAHADA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, kararla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi: