Balıkesir'in Sındırgı ilçesi afet bölgesi ilan edildi

- Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, yaşadığı depremler nedeniyle "Genel hayata etkili afet bölgesi" ilan edildi.
- AFAD, Sındırgı'da 10 Ağustos'tan bu yana 15 bin 300'den fazla artçı sarsıntı kaydetti.
- Bu karar, depremlerle sarsılan bölge için hayati önem taşıyor.
Deprem tedbirleri devam ediyor.
Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından önemli bir karar alındı.
SINDIRGI 'AFET BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ
6.1 büyüklüğünde depremlerle sarsılan ve deprem fırtınası altındaki Balıkesir'in Sındırgı ilçesi için 'afet bölgesi' kararı geldi.
6.1 büyüklüğündeki ilk deprem tarihi olan 10 Ağustos’tan bu yana Sındırgı'da 15 bin 300'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.
"SAHADA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"
AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, kararla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi:
Konuşmakla vakit kaybetmedik; planlı, hızlı ve kararlı biçimde, devletimizin tüm kurumları ve teşkilatımızla birlikte sahada çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz.
Hasar tespit çalışmalarının ivedilikle tamamlanmasıyla birlikte, tüm imkânlarımızla sahada çalışmaya devam ediyoruz.