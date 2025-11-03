Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Balıkesir'den bir deprem haberi daha geldi.

4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 23.23'te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4.91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.