Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün yaşanan 4.9'luk depremin ardından saat 23.23'te 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 23:52
  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Deprem 4.91 kilometre derinlikte gerçekleşti ve çevre illerde de hissedildi.
  • İlk bilgilere göre depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Balıkesir'den bir deprem haberi daha geldi.

4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 23.23'te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4.91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

