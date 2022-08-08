Yangın nedeniyle hasar gören Balıklı Rum Hastanesi'nin Vakıf Başkanı Kostantin Yuvanidis, "Binanın 3 ay ila 6 ay arasında tamamlanacağını düşünüyorum. Eski günlerine kavuşacak" dedi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı.

Hastanenin Yaşlı Bakımevi Bölümü’nde henüz belirlenemeyen bir neden çıkan yangın, büyük korkuya neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bina içerisindeki hastaları da tahliye etti.

Ekiplerin temizlik çalışması sürüyor

Güçlükle kontrol altına alınan yangın, bina içeriisnde büyük hasar oluşturdu.

Öte yandan olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Belediye ekiplerinin ise binada temizlik çalışmalarına devam ettiği açıklandı.

Balıklı Rum Hastanesi Vakkı Başkanı Kostantin Yuvanidis, "Binanın 3 ay ila 6 ay arasında tamamlanacağını düşünüyorum. Eski günlerine kavuşacak." dedi.

Balıklı Rum Hastanesi’nin yangın bölümü 3 ay ile 6 ay arasında tamamlanacak VİDEO







"Salı gününe kadar hastalar geri dönmüş olur"

Konuya ilişkin olarak açıklamaya yapan Yuvanidis, "5 gün veya bir hafta içerisinde çalışmalar tamamlanacak. Zeytinburnu Belediyesi çalışanları temizliğe devam edecek. Binanın 3 ay ila 6 ay arasında tamamlanacağını düşünüyorum. Eski günlerine kavuşacak. Hastaların durumu çok iyi peyderpey hastanenin boş yataklarına getiriyoruz salı gününe kadar hastalar geri dönmüş olur. Hasta yakınları her şeyle ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

"Hastane binamız aktif"

DHA'nın aktarımına göre; Balıklı Rum Hastanesi Genel Koordinatörü Selçuk Atay, "Zeytinburnu Belediyesi ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bir yanlış anlaşılma var. Vakfın ihtiyarhane binasında çıkan yangın hastane kısmı olarak algılandı. Hastanemizin içerisinde 8 bina var. Bu binanın sadece bir tanesi ihtiyarhane binamız. Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı ve hastane binamız aktif ve hizmet veriyor." dedi.