Balyoz davasında reddi hakim talebi

Yargıtay'ın Balyoz davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından yeniden görülen davada 1. Ordu Eski Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı, reddi hakim talebinde bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararı vermesinin ardından yeniden görülen Balyoz Davası'nda 237 sanık beraat etmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen beraat kararına 7 sanık yönünden itiraz etmişti.

Beraat kararı bozuldu

Başsavcılığın itirazında, Çetin Doğan'ın plan seminerinde yaptığı konuşma içeriğinin mahiyeti itibariyle darbe yapmaya yönelik olduğunu belirtilmiş, diğer 6 sanığın konuşmalarının da içerik itibariyle sanık Doğan'ın konuşmasıyla benzer içerikte olduğu iddia edilmişti.

İtiraz üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 sanık hakkındaki beraat kararını bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye göndermişti.

‘Anlaşma suçu’

Yargıtay bozma gerekçesi olarak ise sanık eylemlerinin 'Teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceğini' göstermişti.

Seminer çalışmasındaki konuşma içerikleri, plan seminerinin hukuki dayanağı ile icra şekline ilişkin kurumsal belgeleri dikkate alan Yargıtay, sanıkların fikir birliği içerisinde gerçekleşen eylemlerinin ‘suç için anlaşma suçu’nu oluşturduğuna kanaat getirmişti.

Yeniden görüldü

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına, başka suçtan tutuklu bulunan sanık Çetin Doğan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada 4 tutuksuz sanık ile sanık avukatları da yer aldı.

Çetin Doğan'ın avukatından reddi hakim talebi

Sanık Çetin Doğan'ın avukatı, reddi hakim talebinde bulundu.

Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, “12 yıldır süren bir yargılama sürecinin içerisindeyiz. Bu sürede 28 tane reddi hakim talebinde bulunuldu. Karardan hemen önce heyeti değiştirildi. Biz mahkeme heyetinin tarafsızlığını kaybettiğini düşünüyoruz. Esasa ilişkin mütalaanın açıklanmasından bir gün önce de duruşma savcısının değişti. Kanunda duruşma savcısının reddinin mümkün olmadığını biliyoruz. Bu yüzden de kendisinin davadan çekilmesini istiyoruz.” dedi.

Duruşma ertelendi

Duruşma savcısı, reddi hakim talebinin reddedilmesi yönünde görüş bildirdi.

DHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, mahkeme başkanı olarak atanan yeni başkanın izinde olması ve yazılı görüşüne ihtiyaç olduğunu söyleyerek, reddi hakim talebinin değerlendirmesi için duruşmayı erteledi.