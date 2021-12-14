Bankaların emekli promosyon ödemesi ne kadar, güncelleme geldi mi?

Bankaların emekli promosyon ödemesi ne kadar, güncelleme geldi mi?

Bankaların emekliler için uyguladığı promosyon ödemesi devam ediyor. Vatandaşlar, bankaların promosyon ücretlerinde değişikliğe gidip gitmediğini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

Bankalar, emekli aylıklarını taşımak isteyen vatandaşlar için çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Bu kampanyalardan birisi olan promosyon ödemesi ise her banka tarafından farklı ücretle veriliyor.

Kamu ve özel bankalar promosyon ödemelerinin miktarını, maaşa göre belirliyor ve ödemeyi ona göre yapıyor.

500 ile 2 bin 500 lira arasında değişen emekli promosyon ödemesini almak isteyenler, anlaştıkları bankaya giderek promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.

Ancak son günlerde emeklilere, bankaların promosyon güncellemesi olduğuna yönelik bazı mesajlar gitmeye başladı.

Bu mesajların doğru olup olmadığını öğrenmek isteyenler, "Bankaların emekli promosyon ödemesi ne kadar, güncelleme geldi mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bankaların emekli promosyon ödemesi ne kadar, güncelleme geldi mi? İşte yanıtı...

BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİNE GÜNCELLEME GELDİ Mİ?

Son günlerde birçok vatandaşa gelen, BDDK’nın kararı doğrultusunda emekli maaşı banka promosyonunda zamlı ödeme alınabileceği mesajıyla ilgili uyarı geldi. BDDK kaynakları böyle bir kararın bulunmadığını belirterek, mağduriyet olmaması için dikkatli olunmasını istedi.

İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2.000 TL’ye varan promosyon ödemesi alıyor.

Akbank'tan yapılan promosyon açıklamasında "SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz." denildi.



Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emekliler, 1.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara; 2.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Banka maaşa göre emeklilere 1.000, 1.250, 1.500 lira ödüyor.