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    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 2 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin leş edildiğini duyurdu.
    • 25.09.2022 - 16:14
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    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 2 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk Askeri, terörle mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

    Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarında her geçen gün bir başarı daha elde eden kahramana askerler, davasından dönmeyecek.

    Milli Savunma Bakanı, güzel haberi bu kez, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinden geldi.

    "2 terörist etkisiz hale getirildi"

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

     


    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 2 terörist öldürüldü #1


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