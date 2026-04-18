Abone ol: Google News

Kahramanmaraş'taki saldırıda ölen Zeynep'in görüntüleri yürek burktu

Yayınlama:
İHA İHA

Onikişubat ilçesinde ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Zeynep Kılıç'ın, okul dönüşü yolunda arkadaşlarıyla çektiği video ortaya çıktı.

Türkiye'yi yasa boğan olay...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'na çarşamba günü silahlı saldırı olayı meydana geldi. 

Okulun öğrencilerinden 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1'i öğretmen 8'i öğrenci hayatını kaybetti. 

Olayda saldırganın da öldüğü öğrenildi. 

ACI DETAYLAR 

Yaralanan 8 öğrencinin hastanedeki tedavisi sürerken, hayatını kaybeden öğrencilere dair acı detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. 

ZEYNEP'İN OKUL YOLU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI 

Saldırıda hayatını kaybeden Zeynep Kılıç'ın, arkadaşlarıyla birlikte yürürken cep telefonu kamerasıyla video çekildiği anlar ortaya çıktı.

Görüntüde, Zeynep'in okul dönüşü arkadaşlarıyla yürüdüğü görülürken neşeli halleri dikkat çekti.

ARKADAŞLARIYLA YAN YANA DEFNEDİLMİŞTİ 

Öte yandan Zeynep, aynı saldırıda yaşamını yitiren arkadaşları Kerem Erdem Güngör, Belinay Nur Boyraz ve Bayram Nabi Şişik ile yana yana defnedilmişti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Gündem Haberleri

Çok Okunanlar