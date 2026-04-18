Kahramanmaraş'taki saldırıda ölen Zeynep'in görüntüleri yürek burktu

Onikişubat ilçesinde ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Zeynep Kılıç'ın, okul dönüşü yolunda arkadaşlarıyla çektiği video ortaya çıktı.
Türkiye'yi yasa boğan olay...
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'na çarşamba günü silahlı saldırı olayı meydana geldi.
Okulun öğrencilerinden 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1'i öğretmen 8'i öğrenci hayatını kaybetti.
Olayda saldırganın da öldüğü öğrenildi.
ACI DETAYLAR
Yaralanan 8 öğrencinin hastanedeki tedavisi sürerken, hayatını kaybeden öğrencilere dair acı detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.
ZEYNEP'İN OKUL YOLU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Saldırıda hayatını kaybeden Zeynep Kılıç'ın, arkadaşlarıyla birlikte yürürken cep telefonu kamerasıyla video çekildiği anlar ortaya çıktı.
Görüntüde, Zeynep'in okul dönüşü arkadaşlarıyla yürüdüğü görülürken neşeli halleri dikkat çekti.
ARKADAŞLARIYLA YAN YANA DEFNEDİLMİŞTİ
Öte yandan Zeynep, aynı saldırıda yaşamını yitiren arkadaşları Kerem Erdem Güngör, Belinay Nur Boyraz ve Bayram Nabi Şişik ile yana yana defnedilmişti.