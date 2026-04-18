Gözaltına alınan Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel, Erzurum'a getirildi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma, geçtiğimiz günlerde cinayet şüphesiye gerçekleştirilen son operasyonlar ile tekrar gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov'un annesi ve üvey babası, eski polis memurları, üniversite kamera sorumluları ve Sonel'in eski koruması da yer aldı.

ESKİ VALİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı, konuya dair mülkiye müfettişi görevlendirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişmenin ardından açığa alınan Sonel'in, geçtiğimiz dakikalarda gözaltına alındığı aktarıldı.

ERZURUMA GETİRİLDİ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilen ve Elazığ'da emniyet ekiplerince gözaltına alınan Sonel, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kara yoluyla Erzurum'a getirildi.

SORGU İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Sonel'in, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgu işlemleri başlatıldı.