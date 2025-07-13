Barış Yarkadaş ile Ertuğrul Akar arasında 'Osmanlı' tartışması

Barış Yarkadaş ve Ertuğrul Akar arasında gergin dakikalar...

TGRT ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında karşı karşıya gelen ikili arasında, "Osmanlı" üzerinden tartışma çıktı.

Yarkadaş, Osmanlı'yı ihanetle suçlayarak, "Ben Misak-ı Milliciyim" diyen Avukat Ertuğrul Akar'a tepki gösterdi.

"HANGİ KRALIN ETEĞİNİ ÖPECEKTİN"

Yarkadaş, "Kim bilir sen şu anda hangi ümmetin, hangi kralın elini eteğini öpecektin? Sıraya girecektin" dedi.

"ONU SENİN BAŞKANIN YAPIYOR"

Akar'ın "Onu senin genel başkanın yapıyor. İngiliz'den mandacılık isteyen senin genel başkanın." ifadeleriyse dikkat çekti.