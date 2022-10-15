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    Bartın'daki patlama sonrası Ebru Yaşar konserini iptal etti

    Amasra'daki maden ocağı faciası nedeniyle ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Denizli konserini iptal ettiğini duyurdu.
    • 15.10.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 13:34
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    Bartın'daki patlama sonrası Ebru Yaşar konserini iptal etti

    Bartın'daki maden ocağı patlaması, Türkiye'yi derinden etkiledi.

    40 işçinin canına mal olan patlamaya, sanat camiasından taziye mesajları da gecikmedi.

    Bu kapsamda, ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, konserini iptal ettiğini açıkladı.

    Ebru Yaşar konserini iptal etti

    Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, yaşanan olay sonrasında Eskişehir’de yaptıracağı hatıra ormanı için 15 Ekim’de (bugün) Denizli Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

    "Bartın'da meydana gelen kazadan ötürü ileri bir tarihe ertelenmiştir"

    Ebru Yaşar paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

    "15 Ekim Cumartesi Akşamı gerçekleştirilmesi planlana DenizliAçıkHava konserim, Bartın'da meydana gelen üzücü kazadan ötürü ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kaza vefat edenlere, Allah'tan rahmet ve ailelerine bağ sağlığı diliyorum, Yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

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