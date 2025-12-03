Dışişleri'nden Barzani'nin, Bahçeli'ye yönelik sözlerine sert tepki Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "'Barzani Karargahı Sözcülüğü' adına bugün yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir" denildi.