Dışişleri'nden Barzani'nin, Bahçeli'ye yönelik sözlerine sert tepki

- Dışişleri Bakanlığı, KDP'ye bağlı "Barzani Karargahı Sözcülüğü"nün Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklamasına sert tepki gösterdi.
- Yapılan açıklama provokatif ve kabul edilemez olarak nitelendirildi.
- KDP liderliğinden izahat talep edilirken, sorumluların derhal işlem görmesi istendi.
Dışişleri Bakanlığı, KDP’ye bağlı "Barzani Karargahı Sözcülüğü"nün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklamasına sert tepki gösterdi.
Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak söylemleri provokatif ve kabul edilemez buldu.
KDP liderliğinden açıklama hakkında izahat talep edildi ve sorumluların derhal işlem görmesi istendi.
"DEVLET BAHÇELİ’Yİ HEDEF ALAN AÇIKLAMA, İÇERİK VE ÜSLUP BAKIMINDAN KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR"
Açıklamada, "'Barzani Karargahı Sözcülüğü' adına bugün yayımlanan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir." ifadesi kullanıldı.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran "saygısız ve provokatif" açıklama konusunda izahat istendiği vurgulanan açıklamada, söz konusu açıklamanın sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılmasının talep edildiği bildirildi.