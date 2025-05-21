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Haber Merkezi

Başıboş sokak köpekleri, dehşet saçıyor.

Köpeklerin Meclis'ten geçen yasaya göre sokaklardan toplanması ve güvenli bir barınağa yerleştirilmiş gerekiyor.

Ancak bazı vatandaşlar, köpeklerin toplatılmasına karşı çıkıyor ve çeşitli eylemler düzenleniyor.

Bu kapsamda da bir grup, Çankaya Belediyesi'ne gelerek, bir sokak köpeği için gece saatlerinde belediye binası önünde eylem düzenledi.

Çoğu avukatlardan oluşan grup, sabah saatlerinde polise de direndi.

POLİSE HAKARET ETTİLER

Çankaya Belediyesi önünde kamp kuran grup, sabah saatlerinde polisler tarafından kaldırıldı.

Ancak polislere engel olmaya çalışan grup, ekiplere "Şerefsiz", "hayvan" diyerek hakaretlerde bulundu.

Polislere zorluk çıkaran grup, çeşitli sloganlar atarak uzun süre bölgeden ayrılmamak için direndi.