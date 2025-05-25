Başıboş köpeklerin toplatılmasına karşı çıkanlar açlık grevine başladı

Haber Merkezi

Başıboş sokak köpekleri nedeniyle hayatını kaybeden çocuklar oldu...

Sokaklarda tehlike saçan ve Türkiye'nin kronik haline gelen başıboş köpeklerin toplatılmasına yönelik yasa, Meclis'ten geçti.

Ancak bazı vatandaşlar, köpeklerin toplatılmasını istemiyor ve belediye ekiplerine de sorun çıkarıyor.

Şimdi ise İstanbul, İzmir ve Eskişehir'deki bazı gruplar, köpekler için açlık grevine başladı.

KÖPEKLERİN TOPLATILMASINA KARŞI AÇLIK GREVİ

İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de bazı gruplar, başıboş köpekler için 3 günlük açlık grevine başladı.

X hesabı üzerinden de yaptıkları açlık grevini paylaşan gruplar, vatandaşları greve destek vermeye çağırdı.

KIYAFET OLARAK SİYAH RENK SEÇİLDİ

Açlık grevine başlayanların siyah renkte kıyafetler giymesi de dikkati çekti.

"Hiçbirimiz özgür değiliz" paylaşımı yapan gruplar, kıyafetlerinin üzerine "Açlık grevindeyiz" yazıları astı.