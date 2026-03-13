Bakan Akın Gürlek: Adalet güçlüden yana algısını hep birlikte kıracağız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ziyaretinde yaptığı konuşmada uygulamada yaşanan sorunları yerinde dinlemek istediklerini belirtti.

"Sorunlarınızı dinlemek için geldik. Uygulamaya ilişkin karşılaştığınız sorunlar varsa bakan yardımcılarımızla birlikte buradayız" diye konuşarak yargıya güveni etkileyen iki temel sorun olduğuna dikkat çeken Gürlek, adliyelere olan güven duygusunun istenilen seviyede olmadığını söyledi.

"ADALET GÜÇLÜDEN YANA ALGISINI HEP BİRLİKTE KIRACAĞIZ"

Gürlek, "Birincisi, davaların yargılamaların uzaması. İkincisi de adaletin güçlüden yana olduğu algısı var. Hepiniz çok yoğun çalışıyorsunuz. Bundan eminim ben. Evlerinize dosya götürüyorsunuz. İstanbul'da görev yapan bütün hakim, savcılar mutlaka ailesinden ödün veriyor. Kendinden ödün veriyor. Sizden bir meslektaşınız olarak dosyalarınıza ihtimam göstermenizi rica ediyorum. Yargılama sürelerinin uzamamasını rica ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Adalet güçlüden yana algısını hep birlikte kıracağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda yargı mensuplarına çağrıda bulunan Gürlek, davaların makul sürede sonuçlandırılmasının önemine dikkat çekti.

Gürlek, "Dosyalarınıza sahip çıkmanızı istiyorum. Kendinizi vatandaşın yerine koymanızı istiyorum. İdari yargı olarak verdiğiniz bir yürütmeyi durdurma kararı anlık olarak sistemi kilitleyebiliyor" diye konuştu.

"GECİKEN DOSYALAR YAKINDAN TAKİP EDİLECEK"

Gürlek, yargıda hedef süreleri önemsediklerini belirterek, "Bir dava hedef sürede bitmezse bunun makul bir gerekçesi olmalı. Eğer iş yoğunluğu varsa yeni mahkeme kurulacak veya hakim ve personel takviyesi yapılacak. Ama hakimden kaynaklanan bir gecikme varsa gereği yapılacak" dedi.

Yargı teşkilatının büyük bir yapı olduğunu belirten Gürlek, mesleğe zarar veren kişilerle de mücadele edeceklerini vurguladı.

İstanbul'daki hakim ve savcılar için lojman imkanlarının artırılacağını belirten Gürlek, Anadolu yakasında yeni lojmanların alındığını, ayrıca Esenler'de de yeni bir proje planlandığını açıkladı.

Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu ilke kararları kapsamında İstanbul'daki görev süresine ilişkin düzenlemeye de değindi.

İstanbul'un doğu görevi kapsamında değerlendirileceğini belirten Gürlek, görev süresinin 10 yıl olarak belirlendiğini söyledi.