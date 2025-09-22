Başkasının numarasını 'Evlenmek istiyorum' notuyla paylaşmak suç sayıldı

Sosyal medyada başkasına ait telefon numarasını paylaşan kişiye "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası onandı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin kararına göre, Aydın'da yaşayan bir kişi, bir arkadaşına ait telefon numarasını sosyal medya uygulaması Instagram'da oluşturduğu bir hesapta "Selam ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın" notuyla paylaştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Söz konusu paylaşım nedeniyle başkaları tarafından aranan mağdur, paylaşımı yapan kişi hakkında şikayetçi oldu.

DAVADAN BERAAT ETTİ

Kimliği tespit edilen paylaşımı yapan kişi hakkında, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı.

Yargılamayı yapan Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine karar verdi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Karara yapılan itiraz üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, eylemin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

DOSYA YARGITAY'A GELDİ

Sanığın temyiz itirazı üzerine dosya, Yargıtay'a geldi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, istinaf mahkemesince yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığı, sanığın eylemine uyan suç vasfı ile yaptırımların mahkemece doğru biçimde belirlendiği belirtildi.