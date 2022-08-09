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- Batman'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Batman'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Batman Valiliği, Kozluk ilçesinde yürütülen operasyon kapsamında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 09.08.2022 - 09:20
- Güncelleme : 09.08.2022 - 09:21
Terörle mücadele devam ediyor...
Güvenlik güçlerince yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit verilmiyor.
Bu kapsamda yürütülen operasyonlar her geçen gün artıyor.
Kozluk ilçesine operasyon düzenlendi
Son olarak Batman'ı Kozluk ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.
2 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, operasyonda 2 terör örgütünü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.