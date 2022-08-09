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    Batman'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Batman Valiliği, Kozluk ilçesinde yürütülen operasyon kapsamında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 09:21
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    Batman'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Terörle mücadele devam ediyor...

    Güvenlik güçlerince yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit verilmiyor.

    Bu kapsamda yürütülen operasyonlar her geçen gün artıyor.

    Kozluk ilçesine operasyon düzenlendi

    Son olarak Batman'ı Kozluk ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

    Batman da 2 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1

    2 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, operasyonda 2 terör örgütünü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Batman da 2 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #2


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