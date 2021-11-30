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    Şırnak'ta teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu

    İkna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist, Batman'da yaşayan ailesiyle bir araya getirildi.
    • AA
    • 30.11.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 15:13
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    Şırnak'ta teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu

    İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olması amacıyla Batman Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince aileleriyle birlikte ikna çalışmaları sürdürülüyor.

    TESLİM OLDU

    Çalışma sonucunda 2017'de Batman'dan terör örgütüne katılan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında aranma kaydı bulunan erkek örgüt mensubu İ.I, 27 Kasım'da Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaparak Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim oldu.

    Batman'da teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu

    AİLESİYLE BULUŞTU

    Şırnak'tan Batman'a getirilen İ.I'nın, İl Emniyet Müdürlüğünde ailesiyle buluşması sağlandı.

    İ.I'nın babası buluşmada, İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Türkiye'nin çamuruna, taşına, toprağına kurban olurum." dedi.

    Şırnak ta teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu #1

    YAŞADIKLARINI ANLATTI

    Terörist İ.I. yapılan ilk görüşmede, 16 yaşındayken çeşitli vaatlerle kandırılarak dağa götürüldüğünü, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını aktardı.

    Örgütten kaçmaya çalıştığı için aylarca tutuklu kaldığını ve aç bırakıldığını ifade eden İ.I, örgütten kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubunun bulunduğunu belirtti.

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